Футболистки петербургского «Зенита» сыграли вничью с командой «Краснодар» в матче 7-го тура женской Суперлиги.

Игра прошла в Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Краснодара» в первом тайме отличились Елена Костарева и Татьяна Органова. «Зениту» удалось свести матч к ничьей благодаря голам Татьяны Мориной на 59-й минуте и Кристины Фроловой на 90-й минуте. Голевыми передачами в составе петербургской команды отметились Татьяна Степанова и Ника Белова.

На данный момент подопечные Ольги Порядиной занимают 6-е место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 8 очков. Команда одержала две победы, трижды проиграла и два матча свела к ничейному результату. Победы «Зенит» одержал над «Чертаново» и «Енисеем», поделил очки с «Краснодаром» и «Звездой-2005».