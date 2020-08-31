Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказал мнение о завоевании нападающим «Лацио» Чиро Иммобиле «Золотой бутсы» по итогам сезона.

В интервью порталу Kicker Левандовски отметил, что в Бундеслиге на 4 игры меньше.

«Соперничество было бы честнее, если бы все играли одинаковое количество игр. Я сыграл на 6 матчей меньше, в этом разница», – заявил футболист.

Также Левандовски добавил, что ему сложно будет завоевать «Золотую бутсу» в следующем сезоне. Как считает форвард, нельзя постоянно забивать по 2 мяча каждые 90 минут в моменты сильного напряжения.

«Иногда нужно слегка сбавить обороты и оценить, с кем будешь играть в следующем матче. Для меня команда всегда на первом месте», – сказал Левандовски.

Напомним, Чиро Иммобиле забил в чемпионате Италии 36 голов за 38 матчей, Роберт Левандовски забил 34 гола за 34 матча.