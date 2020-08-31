Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прошел углубленное медицинское обследование после игры против «Метца» в чемпионате Франции.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», футболисту сделали МРТ, после которого диагностировали надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Изначально предполагалось, что Головин пропустит около четырех недель, но после обследования срок увеличился: теперь врачи прогнозируют перерыв на 5 недель.

Таким образом, футболист пропустит два матча сборной России в групповом этапе Лиги наций: против Сербии и Венгрии. Также в сентябре игрок не сможет сыграть в четырех матчах чемпионата Франции — против «Нанта», «Ренна», «Страсбура» и «Бреста». Вместо Головина Станислав Черчесов вызвал в сборную полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.