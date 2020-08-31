Главные новости из мира спорта за 31 августа — в дайджесте Nevasport:

СМИ: Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей седьмого сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Информацию об этом сообщает Sport24. Переговоры телевизионщиков с Загитовой были сложными, поскольку фигуристка все еще не определилась по поводу продолжения карьеру. В итоге спортсменка приняла предложение Первого канала.

Футболистки «Зенита» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура Суперлиги

Футболистки петербургского «Зенита» сыграли вничью с командой «Краснодар» в матче 7-го тура женской Суперлиги. Игра прошла в Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Краснодара» в первом тайме отличились Елена Костарева и Татьяна Органова. «Зениту» удалось свести матч к ничьей благодаря голам Татьяны Мориной на 59-й минуте и Кристины Фроловой на 90-й минуте.

У Головина обнаружили разрыв мышцы бедра, он пропустит 5 недель

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прошел углубленное медицинское обследование после игры против «Метца» в чемпионате Франции. Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», футболисту сделали МРТ, после которого диагностировали надрыв мышцы задней поверхности бедра. Изначально предполагалось, что Головин пропустит около четырех недель, но после обследования срок увеличился: теперь врачи прогнозируют перерыв на 5 недель.

СБР отдал еще двух биатлонистов в сборную Румынии

Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию биатлона Румынии. Ранее три российских биатлониста перешли под румынский флаг: это Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.

Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за пандемии коронавируса

Зимняя Универсиада 2021 года, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне, перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Соревнования были запланированы на период с 21 по 31 января 2021 года. Как сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU), новые даты проведения Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев.

Грачева прошла во 2-й круг US Open, обыграв испанку Бадосу

Российская теннисистка Варвара Грачева прошла во второй круг открытого чемпионата США по теннису, обыграв в стартовом матче турнира испанку Паулу Бадосу. Спортсменки провели полтора часа на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Донской вылетел с US Open, проиграв в первом круге Лондеро

Российский теннисист Евгений Донской вылетел с открытого чемпионата США, проиграв в первом круге Хуану-Игнасио Лондеро из Аргентины. Теннисисты провели на корте 1 час и 53 минуты, соревнования проходят в национальном центре Билли Джин Кинг. Игра заняла три сета, счет по партиям 6:3, 6:3, 7:5 в пользу аргентинца.

Касаткина вылетела с US Open, проиграв в первом круге Костюк

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Украины Марте Костюк в первом раунде открытого чемпионата США по теннису. Спортсменки провели на корте национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке один час и сыграли две партии. Счет по сетам 6:1, 6:2 в пользу украинки. На счету Костюк две подачи навылет и две двойных ошибки. Касаткина за весь матч не совершила ни одного эйса, а также сделала четыре двойных ошибки.