Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Украины Марте Костюк в первом раунде открытого чемпионата США по теннису.

Спортсменки провели на корте национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке один час и сыграли две партии. Счет по сетам 6:1, 6:2 в пользу украинки.

На счету Костюк две подачи навылет и две двойных ошибки. Касаткина за весь матч не совершила ни одного эйса, а также сделала четыре двойных ошибки.

Отметим, Марта Костюк является 137-й ракеткой мира, Касаткина занимает 70-е место в рейтинге 52 недель WTA.

Следующей соперницей Марты Костюк на US Open станет победительница пары Кори Гауфф (США) — Анастасия Севастова (Латвия). Этот матч также состоится 31 августа, однако пройдет чуть позже.