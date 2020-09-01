В Торонто состоялся полуфинальный матч Кубка Стэнли Восточной конференции НХЛ между «Тампой» и «Бостоном». Матч закончился успехом «молний» в овертайме со счетом 3:2. Это позволило команде, за которую выступают россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев одержать четвертую победу в серии с «Бостоном» и выйти в финал конференции.

В пятом матче первый период прошел без заброшенных шайб. Во второй 20-ке счет открыл Ондржей Палат. На 33-й минуте Давид Пастрняк сравнял. В третьем периоде за 8 минут до сирены Энтон Чирелли воспользовался передачаи Хедмана и Пойнта, выведля «Тампу» вперед. Однако уже через пять минут Давид Крейчи перевел игру в овертайм. В дополнительное время победный бросок удался Виктору Хедману, который он сделал на 14-й минуте 2-го овертайма.