В Эдмонтоне прошел пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Номинальные хозяева вели со счетом 5:0 уже ко второму периоду, а итоговый счет встречи 6:3. «Колорадо» сократил счет в серии до одного матча (2-3).

Значимый вклад в игру внес 23-летний форвард «Далласа» Денис Гурьянов, который отметился ассистентским хет-триком. Российский хоккеист стал участником всех голов «звезд» в этом матче. Гурьянов провёл на льду 17 минут и 42 секунды, завершив игру с показателем полезности «0».

В нынешнем плей-офф Гурьянов сыграл 13 матчей в составе «Старз», в которых набрал тринадцать (8+5) очков при коэффициенте полезности «+1» и двух минутах штрафа. Всего за карьеру в НХЛ он сыграл 86 матчей, набрав 36 (21+15) очков.