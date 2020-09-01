Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни рассказал о том, чем занят по окончании карьеры.

По словам Данни, некоторые клубы приглашали его продолжить карьеру, однако все тщательно взвесив, Данни решил, что лучше провести больше времени с семьей, остаться в Португалии.

«А что касается работы в клубах, то такое предложение поступило только от «Зенита»», — приводит слова Данни vseprosport.ru/

Отметим, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев недавно связывался с Данни на предмет его работы в структуре клуба. Дети Данни Бернарду и Францсишку являются футболистами, им по 16 лет.

Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 годы. За это время он трижды побеждал с «Зенитом» в чемпионате России и дважды выигрывал кубок страны.