Россиянки Анна Блинкова и Ирина Хромачева не смогли пробиться во второй круг US Open-2020. В первом раунде турнира Блинкова в двух сетах уступил американке Дженнифер Брэйди, имеющей 28-й номер посева — 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. В активе Блинковой ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Брэйди сделала пять подач навыле раз, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. Ирина Хромачева завершила выступление на US Open, проиграв в первом круге американке Шелби Роджерс. Матч продолжался 57 минут и завершился со счетом 2:6, 2:6.

Ранее турнир покинула другая россиянка Дарья Касаткина, потерпевшая поражение от украинской теннисистки Марты Костюк (6:1, 6:2). А вот Варвара Грачева пробилась во второй круг, победив испанку Паулу Бадосу (6:4, 7:5).