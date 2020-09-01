Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался на тему успеха своей команды, которая пробилась в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ. После поражения в первом матче»Тампа» победила четыре игры подряд в серии с «Бостоном». В пятом матче полуфинальной серии «молнии» завершили со счетом 3:2 в овертайме

«Выиграть первые два раунда, после того как мы облажались в прошлом году, – это прекрасное чувство», — приводит слова 26-летнего российского голкипера журналист Джон Смит в своем твиттере.

Василевский стал одним из главных героев пятой встречи с «Бостон Брюинз», отразив 45 из 47 бросков по своим воротам. Всего в нынешнем плей-офф российский вратарь провёл 12 встреч, выиграв девять из них.