Полузащитник Денис Глушаков может перейти в московский «Локомотив». Как сообщает Metaratings, обе стороны контактировали на предмет возможного подписания контракта.

Отмечается, «Локомотив» стал заинтересован в подписании 33-летнего российского полузащитника после травмы центрального хавбека Дмитрия Баринова, который выбыл на долгий срок. Также продан в «Аталанту» атакующий полузащитник Алексей Миранчук.

Напомним, что Глушаков играл «Локомотиве» с 2005 по 2013 год. В данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом Глушакова был «Ахмат», за который он выступал в прошлом сезоне.