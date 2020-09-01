Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил, что однажды может оказаться в московских «Спартаке» и «Локомотиве». Специалист долгое время выступал в этих командах в качестве игрока.

«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит», — отметил Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Евсеева, если он будет работать плохо, то никто его там ждать не будет. Евсеев настроен поддерживать свой тренерский уровень, учиться и брать новое. Хотя Евсеев понимает, что выше головы в «Уфе» прыгнуть сложно, что сейчас нужно опуститься и ходить по земле ногами.

Защитник Евсеев в 1999-м году перешел из «Спартака» в «Локомотив», с которым дважды стал чемпионом России.