Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов активно тренируется в процессе подготовки к поединку с временным чемпиона организации Джастина Гэтжи. Россиянин сделал пробежку в горах.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего – сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», — написал Хабиб.

И добавил обращение к Исламу Махачеву. «Это пробежка для тебя за твою пойманную утку. Помнишь?» – отметил Хабиб.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи должен состояться 24 октября в рамках UFC 254.