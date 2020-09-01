Сборная Хорватии продемонстрировала новые комплекты формы.
Техническим спонсором финалистов чемпионата мира в России является компания Nike.
Футболка основного комплекта имеет традиционный дизайн «в шашечку» из квадратов красного и белого цветов. Второй комплект выполнен в черном и сером цветах и выглядит как мелкая мозаика из квадратов разного размера.
Напомним, сборная Хорватии сыграет с командой Португалии 5 сентября, матч состоится в Порту. Со сборной Франции подопечные Златко Далича встретятся в Сен-Дени тремя днями позже.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах против Португалии и Франции в рамках Лиги наций.
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