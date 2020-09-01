Впервые в истории сборная Хорватии вышла в финал Чемпионата мира по футболу! Фото: официальный сайт ФИФА

Впервые в истории сборная Хорватии вышла в финал Чемпионата мира по футболу! Фото: официальный сайт ФИФА

Сборная Хорватии продемонстрировала новые комплекты формы.

Техническим спонсором финалистов чемпионата мира в России является компания Nike.

Футболка основного комплекта имеет традиционный дизайн «в шашечку» из квадратов красного и белого цветов. Второй комплект выполнен в черном и сером цветах и выглядит как мелкая мозаика из квадратов разного размера.

Напомним, сборная Хорватии сыграет с командой Португалии 5 сентября, матч состоится в Порту. Со сборной Франции подопечные Златко Далича встретятся в Сен-Дени тремя днями позже.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах против Португалии и Франции в рамках Лиги наций.