Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

Об этом сообщает Express. По информации источника, на 28-летнего футболиста также претендуют французский «Монако» и итальянская «Рома».

Гетце дебютировал за основной состав «Боруссии» в 2008 году, он является воспитанником дортмундской команды. В 2013-м году полузащитник перешел в «Баварию», но спустя три года вернулся в Дортмунд.

Ранее экс-игрок «Боруссии» Михаэль Румменигге посоветовал Гетце перейти в клуб вроде «Вест Хэма».

Отметим, немецкий футболист находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Боруссию» этим летом в связи истечением срока контракта.

В прошедшем сезоне Марио Гетце провел в составе «Боруссии» 21 поединок, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.