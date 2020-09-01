«Это неплохой результат». Семак — об игре «Зенита» в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о первом отрезке чемпионата России перед паузой на матчи сборных.
По словам Семака, главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, а потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Он отметил, это был очень большой выплеск как физических сил, так и эмоциональных.
Тренер добавил, у команды был насыщенный август, в котором «Зенит» сыграл пять выездных и только два домашних матча.
«Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».
Отметим, РПЛ уходит на паузу в связи с матчами сборных в Лиге наций УЕФА. Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии, а 6-го числа — со сборной Венгрии.
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