Дзюба назвал три любимых места в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал три любимых места в Петербурге.

В первую очередь Дзюба назвал центральный парк культуры и отдыха. По словам игрока, это место, где можно очень хорошо и приятно провести время вместе с семьей. Также нападающий отметил парк развлечений «Диво Остров». Он считает, что это одно из обязательных мест для посещения гостями Петербурга и не забыл, что «Диво Остров» расположен неподалеку от стадиона «Зенита».

«Газпром Арена» и стала третьим любимым местом Артема Дзюбы. По его мнению, этот стадион является центром силы города, а сборная России, выступая в том числе и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира.

«Я назвал свои любимые места, но в городе на Неве очень много достопримечательностей, в том числе в центре. Для меня самое яркое сооружение — Исаакиевский собор», – сказал Дзюба, слова которого приводит официальный сайт Евро-2020.