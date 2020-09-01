Артем Дзюба уперся в самый ощутимый спад в карьере в «Зените» при главном тренере Сергее Семаке. Звонко отбарабанив ЧМ-2018, мощный форвард попал в руки к тренеру, которому за два года ни разу не давал повода усомниться в своем качестве. Этот же сезон для Дзюбы начался тяжело.

Подкараулив пас от Себастьяна Дриусси в первом туре с «Ротором», Артем пропустил матч с «Ростовом» из-за травмы спины. Далее был ЦСКА, с которым Дзюба смотрелся худшим среди атакующих зенитовцев, но сделал голевую скидку на Азмуна.

А затем к игровым и медицинским проблемам добавились статистические. В свой день рождения Дзюба ушел с поля без гола в матче с «Тамбовом», в котором его команда забила четыре. В выездной игре с «Динамо» Артем был заменен в середине второго тайма, чуть ли не впервые при Семаке — по тактическим причинам. В игре с «Локомотивом» вновь отработал вхолостую, хотя наверняка и жаждал исполнить пенальти, который должен был назначать арбитр Москалев за очевидный фол Чорлуки на Азмуне.

Отыграв 6 матчей за август («Зенит» сыграл семь), Дзюба уехал на каникулы в сборную России. Перезагружаться. Сам Артем объясняет свой спад усталостью.

«График очень плотный — много игр подряд. Психологически очень сложно. Немного батарейка подсела. Ничего страшного, вся борьба впереди. Главное, чтобы команда стояла наверху. Сильнее и злее будем», — сказал Дзюба.

В своей игре Дзюба очень сильно зависит от эмоций — ему постоянно нужен какой-то вызов. А когда твоя команда в течение месяца выигрывает три трофея (чемпионат, Кубок, Суперкубок), а ты становишься лучшим по системе гол+пас и официально признаешься лучшим игроком всего сезона во второй раз подряд, — каких-то новых свершений желать сложно.

Дзюба ушел в тень и копит новые эмоции. Впереди важнейшие игры для «Зенита» в Лиге чемпионов, а для сборной на Евро. И там, и там Дзюба является капитаном, системообразующим игроком и харизматическим лидером в одном лице. Чтобы качественно исполнять эти роли Дзюбе нужна эта пауза. Подзарядить, как он говорит, севшую батарейку.