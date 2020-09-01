Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко со своей супругой и продюсером Яной Рудковской отвел сына Александра в первый класс.

Плющенко опубликовал в своем Instagram фотографию сына, который также известен как Гном Гномыч, за партой в классе одной из школ Подмосковья.

«Первый раз в 1-й класс! Саня — первоклашка», — написал Плющенко под фото сына, сидящего за первой партой.

Ранее Рудковская рассказывала о том, что Александр Плющенко будет учиться в обычной государственной школе.

Напомним, Гномы Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко». Недавно Александр Плющенко завел себе секретный аккаунт в TikTok, где снимает видео самостоятельно без помощи родителей.