Российский полузащитник Денис Глушаков не смог заключить контракт с подмосковными «Химками».

Об этом сообщает РБК. По информации источника, химчане хотят подписать 33-летнего футболиста на один сезон, однако стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, «Химки» отказались утверждать запрашиваемую Глушаковым сумму, но в скором времени переговоры будут продолжены.

В данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом Глушакова был «Ахмат», за который он выступал в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Глушаков может перейти в московский «Локомотив» или «Спартак». Железнодорожники стали заинтересованы в подписании 33-летнего российского полузащитника после травмы центрального хавбека Дмитрия Баринова, который выбыл на долгий срок.