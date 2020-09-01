Защитник бергамской «Аталанты» и сборной Бельгии Тимоти Кастань может стать футболистом английского «Лестера»

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста уже согласован, а переход Кастаня обойдется «Лестеру» в 24 миллиона евро. Отмечается, бельгиец заключит с английским клубом пятилетний контракт с окладом 1,5 миллиона евро в год. Также известно, что заинтересованность в подписании Кастаня проявляла берлинская «Герта», но защитник мечтает попробовать свои силы в АПЛ.

Ранее украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский опроверг информацию о том, что может покинуть итальянский клуб из-за трансфера Алексея Миранчука. «Локомотив» уже объявил о переходе россиянина. Затем появились слухи, что из-за входящих трансферов «Аталанта» может продать Малиновского.