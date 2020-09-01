Бразильский новичок московского ЦСКА Бруно Фукс прошел обследование в Москве после полученной травмы в матче 6-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Как сообщается на официальном сайте армейцев, у футболиста выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. Отмечается, в ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба, а о сроках его возвращения в общую группу станет известно позднее.

Напомним, матч с «Ахматом» стал для бразильца дебютным в составе армейцев. Фукс вышел на поле на 78-й минуте, заменив Константина Кучаева.

Отметим, с 21-летним футболистом ЦСКА подписал контракт до 2025 года. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера игрока составила 9,5 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов