Президент промоушена Bellator Скотт Кокер подтвердил, что организация заинтересована в организации поединка между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Броком Леснаром и Федором Емельяненко.

«Бой Федора против Леснара нам интересен, если Брок действительно доступен. Это тот бой, которого еще никогда не было», – сказал Кокер, слова которого приводит Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Ранее о возможном поединке Емельяненко с Леснаром сообщила чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг.

Кроме того, бывший боец Bellator и UFC Вандерлей Силва сообщил о проведении реванша между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и Федором Емельяненко, но позже удалил афишу, в которой сообщалось о реванше.