Алексей Миранчук — 13-й российский футболист в топ-20 европейских лигах. Вот еще 12.

Денис Черышев («Валенсия», чемпионат Испании)

Россиянина уже долгое время мучают травмы, но в прошлом сезоне он умудрился провести 31 матч в составе «летучих мышей», забив три мяча и две передачи. На Черышева постоянно претендуют российские клубы, но сам Денис хочет остаться в Испании. Пока до конца непонятно, в каком клубе он начнет следующий сезон, однако отец футболиста заверяет, что Черышев-младший будет верен «Валенсии».

Эдуард Левен («Аугсбург», чемпионат Германии)

Принадлежащий «Герте» немецкий россиянин раскрылся именно в «Аугсбурге», где стал игроком основного состава. Левен имеет российские корни и паспорт РФ, и потому он может выступать за сборную Черчесова, однако пока единственной национальной командой игрока была молодежная сборная Германии.

Александр Головин («Монако», чемпионат Франции)

Бывший футболист ЦСКА — самый яркий российский легионер в Европе и лидер «Монако», однако во втором туре нового сезона он получил травму и выбыл на месяц.

Иван Злобин («Фамаликан», чемпионат Португалии)

23-летний вратарь «Бенфики» не мог пробиться в основу лиссабонского клуба, изредка играя в воротах команды в кубковых встречах, и потому аренда в «Фамаликан» стала логичным решением. Новый сезон в Португалии начнется 12 сентября, и тогда у Злобина появится реальный шанс проявить себя.

Алексей Татаев («Млада Болеслав», чемпионат Чехии)

Татаев перешел в «Младу» из «Краснодара» почти одновременно с Комличенко, а теперь защитник — один из лидеров чешского клуба. «Млада» выкупила его трансфер у российского клуба за 600 тысяч евро, и вложение себя полностью оправдало.

Игорь Парадин и Евгений Назаров («Теплице», чемпионат Чехии)

Еще два игрока «Краснодара» играют на правах аренды в другом чешском клубе. В состав основы футболисты пробиться были не в состоянии, а командировка в Европу, как показал Комличенко, вредной быть не может. В «Теплице» футболисты также не на первых ролях, но и Татаев не сразу стал игроком основы в «Младе Болеслав».

Владислав Левин («Богемианс 1905», чемпионат Чехии)

25-летний воспитанник московского «Динамо» уже успел попутешествовать по клубам Чехии: из «Млады Болеслав» он отправился в «Высочину», а оттуда — в «Богемианс». Нигде Левин не был успешен, а в составе города из Йиглавы даже выступал во второй лиге. В «Богемиансе» дела тоже идут не очень — в прошлом сезоне он провел лишь восемь матчей и отдал одну передачу.

Тимур Мелекесцев («Словацко», чемпионат Чехии)

Центральный нападающий перешел в «Словацко» в это трансферное окно из «Динамо». В прошлом сезоне он на правах аренды играл в «Урожае», а теперь постарается покорить Чехию. Данные есть: в свои 19 лет он показал неплохой результат, забив восемь голов в 15 играх в составе краснодарской команды.

Федор Кудряшов («Антальяспор», чемпионат Турции)

Кудряшову, видимо, очень понравилось Турции, и уже не так принципиально за какую команду выступать, тем более и из «Антальяспора» его без особых проблем вызывают в сборную. В этой команде Кудряшов — третья звезда после Лукаса Подольски и Нури Сахина. Но если два суперстара из Бундеслиги уже совсем на пенсии, то Федор имеет шансы даже на Евро-2021 сыграть.

Павел Лелюхин («Пафос», чемпионат Кипра)

Воспитанник «Спартака» осваивается в «Пафосе», но пока не стал важным футболистом в составе команды. В сборную Лелюхин перестал вызываться ровно после переезда на Кипр — видимо, Михаил Галактионов не жалует местный чемпионат, который, между прочим, находится в рейтинге УЕФА на достаточно высоком 14-м месте.

Максим Максимов («Напредак», чемпионат Сербии)

Таранный форвард не смог закрепиться в «Торпедо» и полгода искал новую команду. В итоге этим летом Максимов перешел в «Напредак» — последний клуб чемпионата Сербии.

Георгий Братухин («Вождовац», чемпионат Сербии)

Еще один новичок аутсайдера сербской лиги. 19-летний голкипер выступал за «Коломяги», но резко изменил карьеру — не пропускать в составе команды такого уровня будет сложно.