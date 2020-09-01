Нападающий Владислав Каменев все-такие подписал соглашение со СКА. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, о согласовании контракта стало известно еще в середине августа. Ранее СКА выменял права на Каменева у магнитогорского «Металлурга», отдав взамен права на Николая Прохоркина.

Каменев не был включен в состав «Колорадо Эвеланш» на плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате хоккеист провел 38 матчей в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

В Северной Америке Каменев также выступал за «Нэшвилл», а также защищал цвета «Милуоки Эдмиралс», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Колорадо Иглз» в АХЛ.