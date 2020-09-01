1 сентября прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Именно в этом раунде определится соперник «Ростова» по Лиге Европы.

По итогам жеребьёвки команде Валерия Карпина предстоит матч с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» или игра с «Кайратом», за который выступает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» замкнул пятерку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обеспечив попадание в еврокубки.

В данный момент «Ростов» с 10 очками в шести матчах занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак», которого 14 баллов.