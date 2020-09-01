На 62-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига. Об этом сообщает чешское издание isport.blesk.cz.

Известно, что 18 августа хоккейный специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Конкретная причина госпитализации не раскрывалась, но было известно, состояние здоровье тренера резко ухудшилось.

В России Ржига работал в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Его последним местом работы в КХЛ был «Слован». СКА Ржига возглавил в сезоне 2011 года и находился у руля команды до зимы 2012-го.

Под руководством Ржиги сборная Чехии пробилась в полуфинал прошлого чемпионата мира. В матче за третье место чехи уступили сборной России.