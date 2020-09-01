Во время Всероссийского открытого урока, прямая трансляция которого проходила в группе Минпросвещения в социальной сети ВК, президента России Владимира Путина попросили запустить в школах киберспортивные соревнования.

Путин отметил, что не поддерживает ограничения на киберспортивные соревнования в образовательных учреждениях, но подчеркнул, что их нужно организовывать должным образом. Президент напомнил, что киберспорт признан официальным видом спорта еще в 2016-м году, отметив, что в России существует Федерация компьютерного спорта и устраиваются регулярные соревнования.

Президент РП пообещал содействие киберспорту в российских школах в лучшем виде, чтобы появилась возможность выхода российских юных киберспортсменов не только на региональный или российский уровень, но и на международные соревнования.