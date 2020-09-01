Руководство тульского «Арсенала» жутко недовольно судейством арбитра Алексея Матюнина в выездной игре со «Спартаком». Как отмечает Москва.ру, генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов настаивает на проверке на полиграфе главного судьи. Представители клуба обратились в РФС с претензиями.

По словам Балашова, в письме к РФС они требуют в будущем не назначать на встречи арбитра Алексея Матюнина, а также проверить его на полиграфе.

Кроме того, Балашов подчеркнул, что аналогичные прецеденты проверки на телеграфе уже наблюдались в отношении других судей в текущем сезоне.

Напомним, что проверку на детекторе лжи проходили судьи матча «Спартак» — «Сочи» — Василий Казарцев (арбитр в поле) и Алексей Еськов (судья на VAR). Последний провалил данный тест. Оба судьи отстранены на неопределенный срок.