Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова проанализировала переход Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе в группу под руководством Евгения Плющенко.

Леонова посетовала, что Тутберидзе потратила на Косторную время и силы, поставила ей программы, а фигуристка ушла к другому тренеру. С другой стороны, как заметила Леонова, спортсмен сам должен решать, где ему лучше тренироваться.

«Такие смены тренера дают либо всплеск в карьере, либо, наоборот, карьера идет на спад. Надеюсь, у Алены все будет хорошо. Вдруг Косторная освоит четверные, это будет явный прогресс», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Напомним, что сразу две спортсменки перешли от Тутберидзе к Плющенко. До Косторной это сделала Александра Трусова.