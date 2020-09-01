Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram фотографии сына, который 1 сентябя впервые переступил порог школы.

«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка!» — подписал Дзюба публикацию.

Нападающий «Зенита» не смог сопровождать своего сына в этот трогательный момент. В это время он находится в распоряжении национальной команды. Сборная России 3 сентября сыграет матч Лиги Наций против Сербии. В данный момент команда Станислава Черчесова проходит сбор в подмосковном Новогорске.