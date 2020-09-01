Стал известен заявочный список международного турнира по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который проходил в Германии в городе Оберхофф. Российских фигуристов среди них нет. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер.

Среди фигуристок заявлена Алексия Паганини. В мужском катании заявлен Маттео Риццио. Присутствует также украинец Иван Шмуратко. Кроме того, в заявочных списках другие иностранные фигуристы из Италии, Австрии и Германии.

Спортсмены выступят в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.