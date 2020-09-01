Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова начала учебу в университете.

Фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, она будет обучаться по специальности «Журналистика» на направлении «Продюсирование и культурная политика». Для поступления Загитова сдавала обществознание и русский язык в форме ЕГЭ, а также творческий экзамен в самом вузе.

В «Инстаграме» уже появилась первая фотография Загитовой с одногруппницами из вуза:

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Информацию об этом участники и работники шоу пока не подтвердили.