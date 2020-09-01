Самые громкие скандалы, связанные с договорными матчами в киберспортивных соревнованиях.

Ма «sAviOr» Джэ Юн

Один из первых громких скандалов случился в десять лет назад, и в нем оказался замешан иментый киберспортсмен, победитель OSL и трехкратный чемпион MSL Ма «sAviOr» Джэ Юн. На тот момент он был легендой киберспорта и одним из сильнейших игроков в StarCraft. Южнокорейские представители власти провели расследование, в заговоре участвовали 11 местной киберспортивной ассоциации, а также несколько букмекеров. Заинтересованные лица заработали на договорных играх около 35 тысяч долларов. В итоге участники договорняков, которых удалось раскусить, понесли суровое наказание. «sAviOr» был приговорен двум годам условно и 120 часам исправительных работ. Кроме того, он получил запрет на дальнейшее участие в любых соревнованиях и лишился всех турнирных титулов.

Алексей «Solo» Березин

Дело было на матче на турнире StarLadder в 2013 году между командами RoX.KIS и zRage. RoX на тот момент были очень сильной командой в Dota 2, а zRage являлись аутсайдерами турнира, и потому поражение первых заметили все. Кроме того, в букмекерских конторах поступило много ставок на zRage, что лишний раз подтвердило подозрения. Компания Egaming Bets провела расследование и выяснила, что с домашнего ip-адреса капитана ROX Алексея «Solo» Березина была сделана ставка на победу команды соперника в размере 100 долларов. Матч признали недействительным, Solo исключили из коллектива, а администрация турнира сообщила игроку о пожизненном запрете на участие в турнире, но позже срок бана был сокращен до одного года.

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