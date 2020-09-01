Самые громкие скандалы, связанные с договорными матчами в киберспортивных соревнованиях.
Ма «sAviOr» Джэ Юн
Один из первых громких скандалов случился в десять лет назад, и в нем оказался замешан иментый киберспортсмен, победитель OSL и трехкратный чемпион MSL Ма «sAviOr» Джэ Юн. На тот момент он был легендой киберспорта и одним из сильнейших игроков в StarCraft. Южнокорейские представители власти провели расследование, в заговоре участвовали 11 местной киберспортивной ассоциации, а также несколько букмекеров. Заинтересованные лица заработали на договорных играх около 35 тысяч долларов. В итоге участники договорняков, которых удалось раскусить, понесли суровое наказание. «sAviOr» был приговорен двум годам условно и 120 часам исправительных работ. Кроме того, он получил запрет на дальнейшее участие в любых соревнованиях и лишился всех турнирных титулов.
Алексей «Solo» Березин
Дело было на матче на турнире StarLadder в 2013 году между командами RoX.KIS и zRage. RoX на тот момент были очень сильной командой в Dota 2, а zRage являлись аутсайдерами турнира, и потому поражение первых заметили все. Кроме того, в букмекерских конторах поступило много ставок на zRage, что лишний раз подтвердило подозрения. Компания Egaming Bets провела расследование и выяснила, что с домашнего ip-адреса капитана ROX Алексея «Solo» Березина была сделана ставка на победу команды соперника в размере 100 долларов. Матч признали недействительным, Solo исключили из коллектива, а администрация турнира сообщила игроку о пожизненном запрете на участие в турнире, но позже срок бана был сокращен до одного года.
iBUYPOWER и NetCodeGuides
В 2014 году был зафиксирован договорной матч по Counter Strike между игроками команд iBUYPOWER и NetCodeGuides. Все стало очевидно снова из-за поражения очевидного фаворита, iBUYPOWER. Журналист Ричард Льюис провел собственное расследование и заявил, что команда намеренно проиграла, договорившись перед этим с менеджментом NetCodeGuides, а игроки заработали на матче около десяти тысяч долларов. Valve также провела свое расследование, в результате которого подтвердился факт нечестной игры. Вердиктом стал пожизненный запрет на участие во всех турнирах, связанных с компанией. Другие организаторы турниров также забанили игроков, но с ограничением в один год. Запрет от Valve действует и сейчас.
Evil Corporation и Sweet Boys
В марте 2017-го состоялся матч между Evil Corporation и Sweet Boys по Dota 2. Вопросы в игре вызывала ставка на коллектив, который первым сделает десять фрагов. Предполагается, что каждая из команд поставила против себя, что спровоцировало абсурдную ситуацию, когда оба состава всячески старались не совершить десятое убийство. После игры в Evil Corporation попытались опровергнуть обвинения под предлогом того, что они заподозрили в такой ставке противников и не хотели им ее уступать.
Ли «Life» Сун Хён
Пожалуй, самый громкий скандал в киберспорте случился с южнокорейским киберспортсменом Ли «Life» Сун Хеном, который выступал в StarCraft 2. Life был одним из самых титулованных и богатых игроков в дисциплине, но прокурорская служба города Чханвон провела расследование и опубликовала отчет, по которому киберспортсмен является соучастником двух договорных игр. Сообщается, что за них он заработал около 62 тысяч долларов. В итоге Life был всего лишь оштрафован на 65 тысяч долларов и получил 18 месяцев тюрьмы условно.
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