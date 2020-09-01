Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе.

Слова Газизова цитирует портал Sport24.

«Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных», — сказал гендиректор клуба, подчеркнув, что четкой уверенности в этом у клуба нет.

Напомним, после подписания контракта со «Спартаком» Александр Кокорин не сыграл за клуб ни одного матча, поскольку получил повреждение на одной из первых тренировок за клуб. Футболисту пришлось пропустить шесть матчей в новом розыгрыше РПЛ. За это время «Спартак» вырвался в лидеры турнирной таблицы: у подопечных Доменико Тедеско 14 очков после шести игр, команда пока еще ни разу не проиграла.