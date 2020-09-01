Генеральный директор «Зенита», экс-президент КХЛ Александр Медведев отреагировал на новости о смерти бывшего тренера петербургского СКА и московского «Спартака» Милоша Ржиги.

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». Гендиректор «Зенита» назвал известие о смерти Ржиги неожиданным и шокирующим.

«Из того, что написал его сын, становится ясно, что Милош последние месяцы боролся с болезнью», — сказал Медведев, добавив, что все были уверены в том, что Ржига вернется к работе и продолжит тренерскую карьеру.

По мнению Медведева, Ржига был страстным человеком, который мотивировал хоккеистов, иногда был неуживчивым и неуступчивым, потому что хотел, чтобы его команды показывали лучшее.

«Такие люди всегда останутся в нашей памяти, как образцы беззаветного отношения к своему делу. Человек отдавал всего себя этой игре. Он любил хоккей. Любил не себя в хоккее, а хоккей в себе», – заключил Медведев.

Напомним, Милош Ржига скончался на 62-м году жизни.