Турнир по фигурному катанию памяти бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена отменен. Соревнования должны были пройти в городе Алматы с 29 октября по 1 ноября.

Информация об отмене турнира появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Отметим, ранее среди турниров серии ISU Challenger также были отменены Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе и Finlandia Trophy в Хельсинки. Турниры Asian Open в Пекине и Autumn Classics Intenational в Канаде отложены на неопределенный срок.

Напомним, Мемориал Дениса Тена проводился с 2019 года, в прошлом сезоне его победителями стали Даниил Самсонов и Дарья Усачева, участвовавшие в юниорской программе, Серафима Саханович и Морис Квителашвили выиграли турнир по взрослым.