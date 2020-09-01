Российский полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал уход своего брата-близнеца Алексея Миранчука в «Аталанту».

В интервью пресс-службе сборной России Миранчук отметил, что ему нелегко давать советы брату, однако он верит, что тот раскроется в чемпионате Италии и хорошо покажет себя.

«Леша профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику», — добавил Антон Миранчук, подчеркнув, что пока не до конца осознал уход близкого человека из команжы.

«Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле», — заключил Миранчук.

Напомним, Алексей Миранчук уже попрощался с болельщиками на «РЖД-Арене», его переход в «Аталанту» завершится после прохождения медобследования.