Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram рекламный пост.

Спортсменка рассказала о производителе телевизоров и магазине электроники.

«Я считаю, что жизнь надо проживать ярко, и стараюсь следовать этому правилу во всём, надеваю ли я свой очередной красочный костюм для выступлений, участвую ли в шоу или рисую», — написала Медведева.

Ранее Алина Загитова прорекламировала в своем Instagram рыбий жир.

Отметим, в данный момент Медведева тренируется в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой и готовится к открытым прокатам сборной, которые будут проходить с 12 по 13 сентября. Зрители увидят выступления фигуристов во всех четырех дисциплинах: женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.