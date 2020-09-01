Из чего сейчас состоит жизнь Алины Загитовой? Это очная учеба в университете — уже подоспели первые снимки с одногруппницами, съемки для рекламных компаний брендов и для модных журналов, участие в ледовых шоу (до пандемии — весьма активное). Теперь в это вклинится и работа ведущей в «Ледниковом периоде» на Первом канале — неплохая практика для первокурсницы с факультета журналистики, не правда ли?

И нам стоит только порадоваться за Алину: к 18 годам ее спортивная карьера сложилась более чем успешно, на полке достаточно трофеев, а ее выступления с Олимпиады или ЧМ пересматривают и будут пересматривать миллионы людей.

Единственное, что в этой истории может раздражать, так это пыль в глазах: карьеру Загитова официально не завершает. В декабре 2019 года она только приостановила выступления, и тут же начались туманные формулировки — возвращается, не возвращается, решит как-нибудь потом. При этом фигуристку включают в резервный состав сборной при и так огромной конкуренции в женской одиночке, хотя на соревнованиях выступать она вряд ли собирается.

В список участников на этапы Кубка России по фигурному катанию Загитова пока не включена. По официальным заявлениям, сначала фигуристка должна выступить на контрольных прокатах, а потом уже решит, где будет выступать и как строить свою дальнейшую карьеру. Для того, чтобы конкурировать на уровне сегодняшней сборной и хотя бы поддерживать прежний уровень, Загитовой необходимо очень много тренироваться. А куда встанут жесткие тренировки у Тутберидзе теперь? Между парами в университете и очередным съемочным днем в «Мегаспорте»? Освоение новых сложных элементов при такой загруженности становится и вовсе невозможным.

Да, вспомним, как ведущей «Ледникового периода. Дети» когда-то работала Евгения Медведева, однако она работала в проекте в весенний период, после Олимпиады и чемпионата мира, когда в фигурном катании наступает межсезонье. Загитову же пригласили работать в осенний период, когда сезон в самом разгаре. По словам Александра Жулина, который 12 лет отдал проекту, съемки там идут с утра до ночи каждый вторник.

С официальными заявлениями о завершении карьеры фигуристка не спешит по двум причинам — это выгодно и ей самой, и федерации. Пока Загитова является действующей спортсменкой, она вправе рассчитывать на крупные спонсорские контракты с различными брендами, и пускай она не будет соревноваться, она все равно будет числиться в сборной России. Федерация же получает определенные отчисления от заработков находящейся в сборной Загитовой, например, с ледовых шоу. По такому пути после победу на Олимпиаде шла Аделина Сотникова, а сейчас идет и Алина Загитова.

Посмотрим, как выступит Загитова на контрольных прокатах — она наверняка представит новые красивые программы. Очень маловероятно, что увидим мы эти программы в соревновательном режиме. Но об этом Алина точно не скажет в открытую.