Бразильский нападающий португальского «Порту» Тикиньо Соарес может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, железнодорожники сделали предложение о трансфере 29-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на бразильца является «Спартак», предложивший за игрока десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Соарес провел 30 матчей в составе «Порту» в португальской Примейре и забил десять голов, отдав одну результативную передачу.

Также стало известно, что нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке попал в сферу интересов московского «Локомотива». В минувшем сезоне 29-летний бельгийский нападающий отыграл 24 матча в чемпионате Англии, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.