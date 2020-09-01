Агент полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля Фулько ван Куперен подтвердил, что его клиент хочет уйти в аренду.

«Он собирается в аренду, это верно. Мы будем сотрудничать со «Спартаком» в этом плане», – сказал ван Куперен, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что 22-летним игроком интересуется немецкий «Фрайбург».

Отметим, Тиль пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.

После шести туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».