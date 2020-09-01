Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Александр Жулин высказался о возможном участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в «Ледниковом периоде» в качестве ведущей.

По мнению Жулина в интервью Sport24, Загитова на 80 процентов приняла решение о завершении карьеры.

«Я работал в «Ледниковом периоде» 12 лет, каждый вторник — это съемки с утра до ночи. Но раз Алина на это идет, значит, у нее есть некий план отхода», — сказал Жулин, отметив, что бороться с девочками, которые исполняют четверные прыжки, Загитовой будет тяжело, да и непонятно, зачем.

«Скорее всего, Алину мы вряд ли уже увидим в фигурном катании. Да и куда возвращаться-то? Соревнований нет, если только ездить по переферийным городам», — заключил Жулин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Алина Загитова станет ведущей нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале.