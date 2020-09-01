Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко показал фотографии со своего первого дня в школе.

В своем «Инстаграме» Плющенко-младший выложил фото с грамотой, которую ему вручили в первый учебный день. На ней написано, что грамоту присвоили «за стремления к знаниям и новым открытиям и в честь присвоения звания «Первоклассник Подмосковья 1 сентября 2020 года».

«Первоклассник Подмосковья к учебе готов! Кстати я пошёл в государственную школу в Московской области!», — написал Плющенко-младший под фото, поблагодарив всех подписчиков за поздравления.

Отметим, 7-летний сын Евгения Плющенко уже несколько лет тренируется в академии «Ангелы Плющенко», сейчас личным тренером Александра является его отец.