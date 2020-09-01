Российские фигуристы, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выстрелили из пушки Петропавловской крепости в День знаний.

В своем «Инстаграме» Александра Бойкова выложила несколько фото и видео с первого сентября, отметив, что для нее этот день особенный, ведь именно с него начинается взрослая, студенческая жизнь ребят-первокурсников.

«Пусть нам может быть немного страшно, но я уверена, что в ближайшем будущем нас ждёт множество открытий и новых возможностей, которым поспособствует обучение в университете», — отметила фигуристка, добавив, что ей с партнером Дмитрием Козловским доверили осуществить полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости.

«Я много раз читала в книгах об ощущениях во время контузии, но сейчас прочувствовала это на себе самой», — отметила спортсменка.

Отметим, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются студентами северо-западного филиала РАНХИГС.