Российская гимнастка, чемпионка мира Александра Солдатова сообщила о том, что будет получать второе высшее образование.

В своем «Инстаграме» Солдатова опубликовала пост, в котором поздравила всех с Днем знаний и отметила, что этот день — особенный для нее.

«С этого дня активно готовлюсь для поступления на второе высшее образование. Поступление не скоро, но подготовка займет много времени», — отметила гимнастка, подчеркнув, что знает о том, как нелегко это будет, однако верит, что это возможно.

Напомним, первое высшее образование у Александры Солдатовой — спортивное. В 2016 году гимнастка поступила на кафедру теории и методики гимнастики НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.