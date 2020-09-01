Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о причинах трансфера россиянина Алексея Миранчука из московского «Локомотива».

Слова Гасперини цитирует портал Football Italia. «Мы подписали Миранчука в качестве замены Иличичу, даже если как таковой он не является дублером Йосипа», — заявил тренер, отметив, что на данный момент Иличич находится не с командой, однако в «Аталанте» ждут его.

Гасперини добавил, что уже просил купить подобного игрока в команду перед началом сезона-2019/20, поскольку знал, что Иличич не сможет играть в каждом матче. «При этом у нас не было никого с его игровыми качествами», — добавил Гасперини.

Напомним, трансфер Алексея Миранчука обошелся «Аталанте» в 14,5 миллионов евро по данным прессы.