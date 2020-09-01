Стала известна причина смерти известного хоккейного тренера из Чехии Милоша Ржиги.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Ржига долгое время испытывал проблемы с варикозным расширением вен, которое перетекло в тромбофлебит. Сообщается, что незадолго до смерти тренер переболел коронавирусом.

Напомним, Милош Ржига скончался на 62-м году жизни, в августе он был госпитализирован в Праге, его состояние резко ухудшилось. Сегодня, 1 сентября, тренер скончался.

В Континентальной хоккейной лиге Милош Ржига тренировал несколько клубов, в разные годы он возглавлял «Химик», омский «Авангард», московский «Спартак», петербургский СКА и подмосковный «Атлант».

С 2018 по 2020 год Милош Ржига работал главным тренером сборной Чехии по хоккею.