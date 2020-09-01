Вице-президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов рассказал о том, когда IBU будет принимать решение о проведении этапов Кубка мира сезона-2020/21.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Мелихов сообщил, что окончательное решение по первым трем этапам Кубка мира ожидается в конце сентября, по четвертому-пятому-шестому решение будет принято в октябре, по оставшимся этапам — уже в ноябре.

«Это официальная информация, которая поступила нам от Международного союза биатлонистов (IBU)», — сказал Мелихов, отказавшись давать какие-либо прогнозы по решениям международного союза.

По словам Мелихова, вопрос о проведении этапов прорабатывают технический комитет IBU и спортивный директор Феликс Биттерлинг. «Есть исполком, который в итоге и утвердит финальное решение», — отметил Мелихов.