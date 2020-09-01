Российский биатлонист Анатолий Оськин, перешедший в сборную Румынии, рассказал о том, почему принял решение сменить национальную команду.

По словам Оськина в интервью порталу «Спорт-Экспресс», ему предложил такой вариант знакомый тренер, в тот момент биатлонист хотел уже завязывать со спортом и переходить на тренерскую работу.

«Переходить в страны бывшего СССР я не планировал. А Румыния — это все-таки Евросоюз, возможность жить и работать в Европе», — отметил Оськин, добавив, что в сборной Румынии гораздо ниже конкуренция, и даже если не получается отобраться на Кубок мира, то можно выступать на уровне Кубка IBU и чемпионата Европы.

Напомним, в это межсезонье помимо Анатолия Оськина в сборную Румынии перешли Елена Чиркова, Анастасия Толмачева и еще некоторые спортсмены.